Diante da alta ocupação de UTIs, Saúde do Acre anuncia inauguração de novos leitos

O Acre vem enfrentando um alto índice de ocupações nos leitos de UTI Adulto em todo o estado. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), nesta quinta-feira (5), dos 27 leitos disponíveis no Pronto-Socorro de Rio Branco, 23 estão ocupados. Além disso, todos os 10 leitos de UTI adulto da Fundação Hospitalar também já estão ocupados.

Ainda segundo o painel, no Hospital Regional do Juruá, apenas 3 leitos estão livres. Ao todo, a unidade tem 10 leitos. Ainda em Rio Branco, no Hospital Santa Juliana, todos os leitos dedicados ao público adulto, também em ocupação máxima. O hospital tem 20 leitos disponíveis.

Por conta da alta ocupação, a Sesacre se antecipou e já realizou a compra de mais 10 leitos de UTI adulto. A informação foi confirmada com exclusividade ao ContilNet pelo secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Segundo o gestor, até o dia 01 de novembro os novos leitos serão inaugurados na Fundhação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

A compra será feita com recursos próprios da Sesacre e posteriormente, feita a habilitação junto ao Ministério da Saúde.

“Nós iremos priorizar os pacientes que tenham cirurgias agendadas e que tenham a necessidade de um leito de UTI”, explicou o secretário.

Pedro informou que a compra dos novos leitos não está ligada somente ao aumento dos índices de superlotação. “Nós já tínhamos identificado essa necessidade e agora que abriu essa oportunidade nós vamos abrir”.

Em relação às UTIs pediátricas, o secretário garantiu que a ocupação está abaixo de 60%, sem necessidade emergencial.