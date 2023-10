Diego Pupe revela detalhes de caso amoroso com Renan Bolsonaro

Após Jair Renan Bolsonaro contar que nunca teve um relacionamento com Diego Pupe, o ex-assessor decidiu mostrar, de fato, o conteúdo completo da conversa que teve com o filho mais novo de Jair Bolsonaro. No diálogo, que ganhou a web nos últimos dias, os dois falam sobre atos sexuais e ciúmes. “A gente viveu um namoro”, confessou o rapaz, que ainda rebateu as declarações do empresário.

“Vi você conversando com aquele cara e fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim? Já é! Então não vai responder?”, disse o 04 em mensagem enviada a Pupe, após pedir para dar uma “rapidinha” antes de a mãe dele acordar. Sobre o envolvimento, Diego deu detalhes: “Eu morava na mesma casa que ele. Fiquei morando lá por quase 1 ano. A mãe dele não sabia do nosso caso, e eu não sei qual desculpa ele deu pra manter a minha presença lá. Não falávamos sobre esse assunto”. O promotor de eventos confirmou que dormia no quarto ao lado de Renan, que mantinham relações íntimas, mas que não dormiam juntos. Inclusive, ele compartilhou um print em que o 04 pede que ele leve preservativos. “Tá na minha nécessaire”, sugeriu. E Pupe manda um ponto de interrogação, porque não havia entendido. “Leva camisinha”, completou. Diego Pupe ainda esclareceu a acusação de ter adulterado as conversas com o antigo assessorado. “Eu não preciso fazer manipulação. Tudo o que eu falo, eu provo. Quem tá tentando manipular é o Renan, que até mudou o corte de cabelo pra parecer mais homem”, ressaltou, garantindo que o 04 é gay, e não bissexual. Questionado sobre o celular do filho do ex-presidente não ser bloqueado, Diego foi categórico: “Desde quando eu o conheci tinha senha sim. Ele sempre foi muito cuidadoso com o celular dele. Eu não tinha acesso ao celular dele nem às redes sociais”. E seguiu revelando que seu cargo servia para encobrir o caso amoroso: “Como ele dizia que eu era assessor, por fachada [deveria ter a senha], mas não tinha”. De acordo com o rapaz, era um acordo dizer que trabalhava com Renan Bolsonaro, para poder acompanhá-lo sem levantar suspeitas do suposto namoro, mas esse vínculo empregatício nunca existiu. “É uma piada dizer que trabalhei por permuta de divulgação. É bizarro isso! Não trabalho por permuta nem nas minhas redes sociais. Sou influenciador digital, ganho dinheiro com a internet, tenho minhas empresas. Ganho dinheiro lícito. É uma piada!”, destacou. Pupe também negou que seja petista ou que esteja trabalhando para o governo Lula: “Eu trabalhei para uma empresa terceirizada, que presta serviço para o Palácio do Planalto. Inclusive, fui mandado embora da empresa recentemente, por conta do envolvimento que eu tive com a família Bolsonaro”. E afirmou que seu objetivo com o exposed não é aparecer ou ficar famoso: “Eu não busco isso [fama]. Tenho um número bem relevante de seguidores e muitas das pessoas que Renan conhece foi eu que apresentei”. Diego Pupe registrou todo o conteúdo dos prints em cartório, numa ata notarial. Esta colunista teve acesso exclusivo ao documento oficial.