Diretoria do Santa Cruz apresenta consultor e quer melhorar formação de atletas

A diretoria do Santa Cruz oficializou nesta quarta, 4, uma parceria com o consultor Adriano Martins, 75. O profissional trabalhou na base do Grêmio por sete anos e no Atlético Mineiro dois anos.

A meta do time acreano é melhorar o processo de formação dos atletas nas categorias de base e tornar-se uma referência na região Norte.

Processo de evolução

Para o técnico Léo Raches, a chegada do profissional vai melhorar o processo de evolução dos atletas. “Vamos ter um profissional com experiência em clubes de série A. O Santa Cruz começou um trabalho, mas é fundamental seguir evoluindo em todos os aspectos. Temos objetivos audaciosos, mas precisamos seguir trabalhando duro”, comentou o treinador.