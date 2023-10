Discussão de casal termina com mulher esfaqueada no pescoço e nos braços

A tentativa de feminicidio aconteceu por volta das 10h20 da manhã desta terça-feira (17), na Rua Santos, bairro Eldorado, parte alta de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 3º Batalhão, T.S.C, de 26 anos, e seu esposo, estavam consumindo entorpecentes na sua residência, no Conjunto Eldorado, quando iniciou uma discussão entre o casal. Seu marido, que não teve o nome revelado, pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço de Thais.

Ao tentar se defender, a mulher foi ferida novamente nos dois braços.

Vizinhos que presenciaram o fato, acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU). A unidade de suporte avançada (01) rapidamente chegou ao local. Assim que os paramédicos começaram os atendimentos, verificaram que os golpes tinham sido superficiais.

T.S.C, que é monitorada por aparelho eletrônico, foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento (UPA) da Sobral com várias escoriações causadas por riscos de faca, porém ela estava lúcida e orientada e foi entregue aos profissionais da unidade de saúde para melhores exames.

Os vizinhos falam que as brigas do casal são frequentes e que a vítima sempre leva a pior.

A PM esteve no local, conversou com a vítima, mas, ela disse que seu marido não fez nada, que seria apenas uma discussão de casal e que estava tudo certo.