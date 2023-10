Discussão entre casal termina com homem esfaqueado em Rio Branco

Um homem identificado pelo nome de Regilson Gonzaga Monteiro, 39 anos, monitorado pela justiça, foi ferido com pelo menos três golpes de faca da sua própria esposa por volta das 23h deste sábado (30), em Rio Branco (AC).

Os ferimentos atingiram a região das costas e do rosto. Logo após o acontecido, a esposa enfurecida se evadiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encontraram Regilson no meio da rua Dromedário no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, agonizando.

A médica da ambulância plantonista, Dra. Denise, avaliou o paciente e foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado instável. Uma equipe de policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi acionada, colheu todas as informações, fez buscas pela localidade, mas não conseguiu encontrar a esposa.