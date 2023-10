Drake anuncia pausa na carreira por problema de saúde: saiba mais

Notícia triste para os fãs de Drake! Após lançar o seu oitavo álbum da carreira, intitulado For All the Dogs, o cantor anunciou que vai dar uma pausa para se concentrar em sua saúde. Ao que tudo indica, o artista está lidando com um problema gastrointestinal.

De acordo com o TMZ, Drake anunciou na manhã desta sexta (6/10), durante o programa de SiriusXM, que decidiu focar em sua saúde.

“Preciso me concentrar na minha saúde, antes de mais nada. Há anos que tenho tido os problemas mais loucos com meu estômago”, completou o cantor, que não especificou com qual doença está lidando.

Drake afirma que deve passar “um ano ou um pouco mais” longe dos palcos: “Vou trancar a porta do estúdio por um tempo. Talvez um ano, mais ou menos… talvez um pouco mais.”