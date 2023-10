É menino ou menina? Fernanda Paes Leme revela sexo do bebê; Assista!

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais, nesta quarta-feira (18/10), para revelar o sexo de seu primeiro bebê. A atriz reuniu amigos e familiares em um chá revelação no último domingo (15/10), e se surpreendeu ao descobrir que será mãe de uma menininha.

“Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe ‘mãe de menino’, já o Victor tem cara de ‘pai de menina’. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anúncio mais fofo existe sim. Já diz aí o que você acha e depois confere no vídeo”, postou ela nas redes sociais.

A atriz revelou a gravidez no último dia 12, através de uma postagem nas redes sociais. Na ocasião, ela publicou uma sequência de fotos ao lado do noivo Victor Sampaio e do cachorro do casal.