Eclipse solar anular poderá ser visto em todo o Acre na próxima semana; saiba mais

O estado do Acre terá uma visão privilegiada do eclipse solar anular que acontece no dia 14 de outubro. O fenômeno ocorre porque a lua passará entre a terra e o sol, cobrindo boa parte do disco solar, deixando visível apenas um anel de luz visível.

O eclipse poderá ser visto de todas as capitais brasileiras, especial nas regiões norte e nordeste, no entanto, algumas terão uma visão melhor do fenômeno, como no caso da capital acreana, Rio Branco, onde 70,22% do sol ficará coberto.

O evento terá 2 horas e 7 minutos de duração, tendo seu ápice às 16h51, no horário de Brasília (14h51, horário do Acre), terminando às 17h50 (15h50, horário do Acre).

O último eclipse anular do Sol ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível do Brasil. O Próximo eclipse deste tipo, após o de 14 de outubro, ocorrerá em 02 de outubro de 2024.