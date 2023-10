Edital ainda em 2023: Concurso INMETRO oferecerá 100 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior

O Concurso Inmetro, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, foi aprovado pelo Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos em 16 de junho de 2023. A grande notícia para os concurseiros é que o edital oficial deve ser divulgado até dezembro deste mesmo ano, nos primeiros 15 dias. Com a aprovação garantida, os candidatos podem começar a se preparar para conquistar uma posição nessa autarquia, que oferecerá um total de 100 vagas.

Cargos e vagas disponíveis no Inmetro

As 100 vagas disponíveis no Concurso Inmetro se dividem entre duas categorias: 40 vagas para o cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade e 60 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade. No entanto, é importante notar que essas vagas não serão suficientes para preencher todos os cargos atualmente vagos no instituto.

O Inmetro conta com um quadro de servidores que possui posições abertas em diversas áreas, incluindo Analista Executivo, Assistente Executivo, Especialista, Pesquisador-Tecnologista e Técnico em Metrologia e Qualidade. Para quem deseja trabalhar no Inmetro, a expectativa é que outros concursos sejam realizados após este para preencher todas as cadeiras disponíveis.

Salários e benefícios no concurso Inmetro

Os salários oferecidos aos aprovados no Concurso Inmetro são atrativos e, além disso, os servidores federais recentemente receberam um reajuste de 9% em seus vencimentos. Dessa forma, os valores salariais para os cargos do Inmetro são os seguintes:

Técnico em Metrologia e Qualidade: R$ 3.584,87;

Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade: R$ 3.826,20;

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade: R$ 8.700,28;

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: R$ 8.700,28;

Especialista em Metrologia e Qualidade: R$ 19.951,55.

Além dos salários, os servidores federais têm direito a diversos benefícios, incluindo Vale Alimentação, Vale Refeição, Auxílio Creche, Vale Transporte e outros. Portanto, além do desafio intelectual que o Concurso Inmetro representa, a remuneração e os benefícios adicionais tornam essa oportunidade ainda mais atraente para os candidatos.

Lembrando que o edital ainda NÃO foi publicado, portanto, é necessário que o candidato fique ligado às próximas atualizações do processo seletivo e não deixar de acompanhar o CPG, que trará informações acerca do concurso.

Com a proximidade da divulgação do edital, é importante que os interessados comecem a se preparar o quanto antes, garantindo que estejam bem preparados para competir por uma das vagas nesse respeitado órgão federal.