Ela voltou! Influenciador se fantasia de freira do terror e assusta rio-branquenses; VÍDEO

O influenciador Thiago Jonas Machado, que viralizou com um vídeo em que aparece vestido de Valak, personagem dos filmes de terror “A Freira” no Via Verde Shopping, foi às ruas de Rio Branco com a personagem. Desta vez, o influenciador aparece em frente ao portão do Cemitério São João Batista, no bairro Dom Giocondo e em seguida, em diversos locais de Rio Branco, na tentativa de assustar a população.

Em menos de 2 horas, o vídeo já acumula mais de 10 mil visualizações no Instagram e as pessoas repercutiram com as reações dos rio-branquenses.

No Centro de Rio Branco, algumas pessoas paralisaram ao ver Valak e uma garota até pulou para dentro de um dos quiosques da praça. O vídeo foi publicado em colaboração com a loja Acre Fantasias e já acumula mais de 10 mil visualizações em menos de 2 horas.

Veja o vídeo: