Eleições 2024: Sena Madureira tem quase 30 mil eleitores aptos a irem às urnas

Em 2024, a população de todo o Brasil estará de volta às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em Sena Madureira, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 29.192 eleitores estão credenciados a irem às urnas, mas esse número deverá aumentar, uma vez que, o prazo para o alistamento eleitoral só termina em maio do ano que vem.

Da eleição passada pra cá, foram cancelados somente em Sena Madureira um total de 4.272 títulos. Esses eleitores deixaram de fazer a biometria, procedimento que se tornou obrigatório para a regularização junto à Justiça Eleitoral. “Recomendamos que as pessoas procurem o cartório eleitoral para resolver as pendências. Não deixem para última hora”, comentou Beatriz Pacífico, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona.

No que tange às Eleições Municipais, a expectativa é grande no vale do Iaco. Para a Câmara de vereadores, são 13 vagas disponíveis.