Em Brasiléia, Outubro Rosa é marcado por atendimento de saúde noturno

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Saúde, realizou importante ação de saúde para as mulheres, nesta terça-feira, dia 10.

A Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis abriu suas portas para atendimento noturno, proporcionando serviços essenciais à nossa comunidade e na oportunidade foram oferecidos atendimento médico e odontológico, exames de PCCU, vacinas, testes rápidos, além de palestras informativas sobre a importância dessa campanha tão relevante.

O principal objetivo é conscientizar as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e qualidade de vida.

Essa iniciativa permitiu maior acessibilidade para aquelas mulheres que possuem jornadas de trabalho diurnas e enfrentam dificuldades para buscar cuidados médicos.

Através de doação, o médico Israel Milani ofereceu, gratuitamente às pacientes, ultrassonografia, onde aproximadamente mulheres foram atendidas. O médico disponibilizou o equipamento pessoal, e atendeu às pacientes. De acordo com Israel, o mesmo atendimento será ofertado por ele, na próxima ação de saúde noturna. “Como forma de contribuir com a saúde municipal, disponibilizamos a realização de 40 exames de ultrassonografia, totalmente gratuitos, para atender as mulheres durante o atendimento noturno. Fico muito feliz em ajudar a gestão, e principalmente, atender pacientes que não têm condições financeiras de custear com o exame”, afirmou Israel Milani.

Veja fotos: