Em Brasília, Zequinha Lima busca ajuda financeira para agricultores afetados pela praga do mandarová

O prefeito Zequinha Lima está em Brasília buscando apoio do Governo Federal para garantir um auxílio financeiro para os agricultores familiares afetados pela praga do Mandarová.

As estimativas é de que pelo menos mil produtores familiares já tenham sido afetados pela lagarta, o que deverá resultar em uma redução de cerca de 50% na produção da mandiocultura de Cruzeiro do Sul que representa 42% do PIB do município.

Zequinha finalizou esta quarta, 18, em Brasília após participar de uma importante reunião com a bancada federal e a participação do Subsecretário de Orçamento e Planejamento do Ministério da Agricultura.

O Prefeito de Cruzeiro do Sul solicitou apoio do Governo Federal para os produtores de mandioca da região.

“Agradeço toda a nossa bancada e seguimos em busca de apoio e soluções para os desafios vividos por nossa população. Estivemos com o subsecretario orçamento e planejamento do MAPA, Fernando Magalhães em uma reunião da bancada coordenada pelo senador Alan Rick.

É um momento em que precisamos pedir socorro ao governo federal e desde já agradecemos a disposição em atender às reivindicações que estão sendo acolhidas e pela forma como tem sido tratado essas questões que envolvem a sobrevivência dos nossos agricultores e a nossa economia baseada na farinha”, disse o prefeito Zequinha Lima.

O Governo Federal já garantiu apoio financeiro aos produtores familiares afetados pelas enchentes em Santa Catarina e pela seca no Amazonas.

“O Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro está receptivo às reivindicações. Externamos nossa solidariedade com o povo nos colocando à disposição para a interlocução também dentro dos Ministérios da Fazenda e Desenvolvimento Social para dar encaminhamento a essas reivindicações do município”, disse o Subsecretário de Orçamento e Planejamento do MAPA, Fernando Magalhães.

“Estamos solicitando do Governo Federal, através do subsecretário de orçamento e planejamento do MAPA, uma medida provisória para garantir um auxílio financeiro emergencial para os produtores de mandioca que tiveram perdas na lavoura com o ataque do mandarová e não terão como sustentar suas famílias”, disse o senador Alan Rick.