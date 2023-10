Em Memória e em Vida: Honrarias são entregues por parlamentares em Cruzeiro do Sul

Em uma cerimônia repleta de emoções e gratidão, a noite deste sábado (14), em Cruzeiro do Sul se tornou um momento de celebração e reconhecimento. O senhor Aluízio Santiago, uma figura venerável na cidade, foi um dos homenageados durante a sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por sua dedicada trajetória em prol do município. A Moção de Aplausos que foi concedida pela deputada Michelle Melo (PDT), foi entregue a ele que na ocasião, estava acompanhado dos filhos e netos. A honraria foi também um presente pela passagem do seu aniversário comemorado neste sábado.

“Meu pai deixou um legado que transcende gerações. Essa homenagem é para um homem cujo comprometimento e trabalho incansável moldaram Cruzeiro do Sul de maneira positiva”, disse o filho Carlos emocionado.

O ex-governador do Acre, Orleir Cameli, também foi homenageado ‘In Memorian’. Na oportunidade, a viúva Beatriz Cameli recebeu a honraria.

“Orleir é uma das personalidades no Acre, principalmente em Cruzeiro do Sul, que nós não podemos nunca esquecer. Temos que cultivar essa memória, por ter sido aquela pessoa muito empenhada em desenvolver o Acre em todas as áreas”, disse.

João Tota que foi deputado federal e prefeito de Cruzeiro do Sul, também foi homenageado ‘In Memórian’.

A Moção de Aplausos foi entregue à viúva, ex-deputada Maria das Vitórias

Outros homenageados também compartilharam o palco, cada um representando um capítulo especial na história de Cruzeiro do Sul, seja através da irmã Simone, Beth Cameli, Francisco Cameli Messias, Antônio Agenor, Francisco dos Santos “Zinho”, Fernando Brito, Luiz Augusto Nunes de Oliveira Batista, Aluízio Bezerra ou Padre Eriberto. Cada um desses indivíduos, em vida ou memória, contribuiu para a grandeza de Cruzeiro do Sul.

“Este evento é uma expressão de nossa profunda gratidão por aqueles que moldaram a história de nossa cidade e região. Que as memórias e legados desses homenageados continuem a inspirar as futuras gerações a trabalhar incansavelmente pelo bem-estar de nossa comunidade”, disse o primeiro secretário da Aleac, o deputado cruzeirense, Nicolau Júnior.