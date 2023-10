Em pré-campanha, Marcus Alexandre marca encontro com a juventude neste sábado

O pré-candidato do MDB à Prefeitura de Rio Branco em 2024, Marcus Alexandre, se encontra na amanhã deste sábado (7), com integrantes de movimentos jovens que apoiam sua pré-candidatura. O encontro será no Buffet Samya, na Rua Samira Nogueira, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

São esperados pelo menos 100 lideranças jovens, segundo revelou um apoiador de Marcus Alexandre.

“O Marcus Alexandre, chegando à Prefeitura, vai governar para todos, conforme já demonstrou nas duas vezes em que esteve no cargo. Mas uma preocupação especial dele como gestor público é com a juventude, principalmente essa mais pobre, afastada de políticas públicas e de projetos de manhã nulidade social. Marcus tem demonstrado profunda preocupação com este segmento da sociedade”, disse o articulador do MDB.