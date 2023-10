Em Sena Madureira, mulher é encontrada morta no prédio da antiga defensoria

Na madrugada deste domingo (1º), uma morte foi registrada em Sena Madureira, precisamente no prédio da antiga defensoria pública, situado na Rua Siqueira Campos, região central da cidade. Uma mulher identificada como Raimunda Nonata Ferreira Monteiro, 48 anos de idade, pôs fim à própria vida.

De acordo com informações, a mesma deslocou-se até o referido prédio onde estava seu ex-marido que vive em situação de rua. A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada, bem como o Samu e o Corpo de Bombeiros, mas quando chegaram no lugar, dona Raimunda já tinha morrido.

O ex-esposo, muito abalado, foi levado para a Unidade de Segurança Pública para prestar depoimento. Até agora, ainda não há informações precisas sobre a motivação do ato extremo.