Em Senador Guiomard, polícia apreende mercadorias contrabandeadas da Bolívia

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) conseguiu realizar uma apreensão de uma grande quantidade de matérias contrabandeadas na tarde desta quinta-feira (5) no ramal do L, no município de Senador Guiomard. Uma variedade de produtos sem procedência comprovada oriundas da Bolívia.

Os policiais faziam patrulhamento rural quando se depararam com dois veículos, foi solicitado a parada dos carros e verificado um grande volume de caixas em seu interior. Solicitado as notas fiscais, os condutores afirmaram não possuir, e traziam o material para comercialização em Rio Branco.

Nas embalagens estavam desodorantes, roupas adulto e infantil, alimentos, cobertores e brinquedos.

Os militares encaminharam os materiais apreendidos na ocorrência á delegacia de polícia civil daquele município, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Após serem ouvidos, os acusados pelo crime de sonegação fiscal, foram liberados.