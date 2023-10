Emenda de R$ 126 milhões, destinada por Bittar, irá asfaltar trecho de Porto Acre a Bujari e outras estradas do Acre

O governo do estado anunciou, em evento oficial, as obras de pavimentação da Rodovia AC-445, ligando Porto Acre ao Bujari. A notícia agradou em cheio, mas o que muita gente não sabe é que grande parte desses recursos foram destinados pelo senador Márcio Bittar (União Brasil), quando ainda era o relator do orçamento no governo Bolsonaro.

Márcio Bittar, quando ainda ocupava o cargo de relator do orçamento, foi o responsável por alocar uma parte significativa dos recursos necessários para a pavimentação da AC-445. Os valores destinados fazem parte de um montante global de R$ 126 milhões destinados à recuperação das estradas que interligam o Acre. Para o asfaltamento dos 40 quilômetros que conectam Porto Acre ao Bujari, foram reservados R$ 50 milhões. Destes, 50% já se encontram disponíveis nas contas do Estado, permitindo o início iminente das obras.

Além disso, o senador Márcio Bittar assegurou que outros R$ 80 milhões serão alocados para obras de recuperação nas estradas que interligam vários municípios acreanos, incluindo Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e outros. Bittar ressaltou seu comprometimento com o desenvolvimento do Acre, afirmando ter empenhado em favor do estado mais de R$ 1 bilhão.

Em suas palavras, o senador expressou seu contentamento com os resultados de suas ações: “Me sinto realizado, além de todas as outras emendas já alocadas, enquanto relator do orçamento, as quais foram ‘demonizadas’ pela grande mídia e muitos políticos que pautaram o debate da eleição nacional, que criaram uma versão que eram emendas do ‘orçamento secreto’ e hoje estão chegando para investimentos em obras em nosso estado”, relatou.

O lançamento das obras da AC-445 representa um passo significativo na busca por uma infraestrutura viária mais eficiente e moderna no Acre, proporcionando benefícios tangíveis para a população e a economia local. O governo do Estado se compromete a acompanhar de perto o andamento dessas obras, visando sua conclusão bem-sucedida.

O evento contou com a presença de autoridades locais e representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), responsável pela condução da obra e reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento regional e a melhoria das condições de vida da população acreana. Também estiveram presentes os deputados federais Eduardo Veloso, Roberto Duarte, o deputado estadual Pedro Longo, e o prefeito do Bujari, João Teles, o Padeiro.