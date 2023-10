Empresária morre após sofrer infarto em Rio Branco

A empresária Soneli Maria da Silva faleceu na noite deste sábado (30) após sofrer um infarto, em Rio Branco (AC).

A empresária, que escolheu o Acre de lar desde 1994, está sendo velada pela manhã deste domingo (1) na capela São João Batista, localizada na Av. Antônio da Rocha Viana, onde amigos, familiares e membros da comunidade se reúnem para prestar suas homenagens.

O enterro de Soneli está programado para ocorrer às 16:00 na Morada da Paz deste domingo (1). Natural de Goiânia, ela deixa para trás dois filhos e três netos, que carregarão seu legado.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC) emitiram na manhã deste domingo (01) condolências pelo falecimento da senhora Soneli Maria da Silva Ferreira, mãe do advogado Cristiano Silva Ferreira.

“Neste momento de dor, os presidentes da OAB/AC e da CAAAC, em nome de todos os advogados e advogadas do Acre, solidarizam-se com os familiares e amigos enlutados. Que Deus os console neste momento de dor e tristeza”, diz nota assinada pelo presidente da OAB, Rodrigo Aiache.