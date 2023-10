Enquanto pais choram morte do filho, organização criminosa comemora assassinato

Enquanto pai e mãe choram ao lado do corpo do filho, Djair Costa Lima, de 27 anos, morto a tiros no fim da tarde deste sábado (21), uma organização criminosa que atua no estado do Acre, comemora sua execução.

O monitorado, identificado como Djair, foi executado com vários tiros na tarde deste sábado, na praça do centro de estudantes de jovens e adultos (CEJA), localizado no bairro aeroporto velho, em Rio Branco (AC).

Informações obtidas por nossa equipe de reportagem, dão conta de que Djair teria migrado de uma facção para outra, e seria o autor de um homicídio, ocorrido no bairro Cidade do Povo, no ano de 2021, motivo esse que levou seus rivais, que antes eram companheiros na mesma organização, a executarem ele neste sábado (21).

As investigações da Polícia Civil deverão apontar os autores desse homicídio, que tem como a principal característica a guerra entre as organizações criminosas que atuam no estado do Acre.