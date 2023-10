Entenda por que Cristiano Ronaldo pode ser condenado a chibatadas

O nome de Cristiano Ronaldo virou assunto, nesta sexta-feira (13/10), após notícias de que o jogador poderia ser condenado a 100 chibatadas no Irã por adultério. Segundo os jornais Rouydad24 e Sharq Emroz, o atleta, que é comprometido com Georgina Rodriguez, cometeu o crime previsto na lei do país ao abraçar uma artista iraniana solteira ao receber um presente dela.

O pedido da pena foi feito por um grupo de legistas iranianos. Segundo a lei iraniana, um homem comprometido não pode sequer tocar uma mulher solteira que não seja da sua família, e a pena por descumprir a regra é de 100 chibatadas.

Cristiano Ronaldo esteve no Irã para a partida entre a Al-Nassr e Persépolis, pela Liga dos Campeões da Ásia. Na ocasião, a pintora Fatemeh Hamami, que tem 85% do corpo paralisado, deu um quadro ao atleta, pintado por ela com os pés, em um evento em Teerã. Em agradecimento, o jogador de futebol a abraçou e posou para fotos presenteando-a com uma camisa.

A constituição do Irã exige que o castigo seja aplicado caso Cristiano Ronaldo volte ao país, mas existe uma possibilidade de perdão por parte de um juiz, caso o homem condenado se mostre arrependido.