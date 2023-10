Entenda quais as regiões envolvidas na guerra no Oriente Médio

Os olhos do mundo estão direcionados para a região de Israel e da Palestina, onde ocorre o conflito atual no Oriente Médio. As informações que chegam ao Brasil apontam para cenários que estão a mais de 10 mil km de Brasília.

Os ataques do grupo Hamas contra Israel, no último sábado (7), e, depois, a contraofensiva que atingiu os palestinos, fizeram a violência escalar um novo patamar. Os episódios acontecem em uma região historicamente conflagrada entre territórios vizinhos.

Para entender o cenário geográfico, é necessário identificar que são considerados territórios palestinos a Cisjordânia (com mais de três milhões de pessoas em cerca de 5,9 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao do Distrito Federal, no Brasil) e Gaza (de 365 km2 e mais de dois milhões de pessoas, com maioria de refugiados).

A Cisjordânia fica entre Jerusalém (a 40 quilômetros de distância) e a Jordânia (a capital Amã está a 104 km). Já Gaza é um território de 41 km de comprimento e entre 6 e 12 km de largura, com uma densidade populacional de nove mil pessoas por quilômetro quadrado. Gaza tem uma fronteira de 51 km com Israel, sete quilômetros com o Egito e 40 quilômetros de costa no Mar Mediterrâneo.

Israel tem 9,3 milhões de pessoas e é também banhado pelo Mediterrâneo. A capital, Jerusalém, tem 857 mil habitantes e é a cidade mais populosa do país. Tel Aviv, que fica a 66 km de distância e é considerada o centro financeiro, tem população de 457 mil pessoas.

Segundo as agências internacionais, o grupo palestino Hamas disparou, a partir de Gaza, foguetes que causaram destruição em cidades israelenses ao norte de Jerusalém como Rehovot, Tel Aviv e Gedera e, ao sul, como Ashkelon. Mais de mil pessoas morreram. Entre as vítimas, pelo menos 260 eram participantes do festival Universo Paralello, uma rave a cerca de 20 km de Gaza.

Israel, por sua vez, indicou ter matado 1,5 mil integrantes do Hamas em pelo menos oito diferentes pontos. As forças israelenses teriam atacado inclusive região portuária em Gaza.