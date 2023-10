Equipe de futebol dos Amigos do ex-deputado Ney Amorim vence time da OAB

Às vésperas de participar do campeonato nacional de futebol da Ordem dos Advogados do Brasil, a equipe da OAB/seccional Acre perdeu de 1 a 0 para os Amigos do ex-deputado Ney Amorim. O jogo amistoso foi realizado na noite desta quarta-feira, 18, no clube da associação dos advogados do Acre.

O time da OAB ao longo da fase preparatória tem feito vários amistosos para chegar no ritmo de disputar a tradicional competição nacional. A equipe dos advogados não esperavam que o time dos Amigos do Ney Amorim estivessem ainda mais preparado.

Para o ex-deputado Ney Amorim sua equipe está de parabéns. “Os nossos colegas da OAB estão muito bem, felizmente nossa equipe conseguiu abrir o placar e seguramos o resultado. Uma vitória difícil, mas que valeu a pena. O que fica é a confraternização e as amizades que se forma ao longo desses nossos jogos recreativos que se torna uma verdadeira resenha de bate-papo, histórias e alegria”, destacou Amorim.

O gol marcado pela equipe dos Amigos do Ney foi de Cesinha, que não perdoou a chance frente a equipe da OAB/Acre. Os Amigos do Ney estão preparando a equipe para os próximos jogos amistoso em Rio Branco e no interior do Estado.