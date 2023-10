Espetáculo “Vozes do Seringal” resgata os sons de uma herança comum a todos os acreanos

“Lá no seringal…” é a expressão máxima que rememora um passado comum a todo acreano. As pessoas que usam essa expressão são avós, pais, mães, tias, que foram seringueiros ou viveram em moradias simples, feitas de paxiúba, no coração da floresta amazônica. No presente, estas histórias são contadas para as gerações mais novas e são a matéria prima do espetáculo “Vozes do Seringal”, do Coletivo Taboqueiro, apresentado na noite da última quarta-feira, 19, no Teatro de Arena do Sesc, em Rio Branco.

A peça faz parte da programação do “Sesc e Fetac em Cena”, evento organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) com a Federação de Teatro do Acre (Fetac), e tem por propósito, fazer o resgate da memória regional por meio do teatro e levar a plateia para o coração da floresta amazônica, onde as vozes do passado ecoam através de personagens que enfrentam as adversidades da vida nos seringais.

O professor Luiz Humberto Garcia, do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi o preceptor do Coletivo e o primeiro a sugerir que seus alunos buscassem as histórias que compõem a peça, e hoje se sente agraciado com o resultado: “Quando acontece de um grupo querer e ter esse empenho, essa vontade de levar e continuar um processo nascido na universidade, levar profissionalmente, colocar dentro do panorama cultural da cidade, eu fico feliz, a sensação é de dever cumprido”, afirma o professor.

A atriz Isadora Aiache se sente honrada em poder resgatar e transmitir as histórias dos seringais para uma plateia mais nova. “Eu me sinto honrada, porque a proposta que a gente quis fazer é justamente resgatar essas histórias. Hoje em dia, [esses relatos] se perderam um pouco, você pergunta para os adolescentes e eles não nascem mais ouvindo essas histórias. Então quando a gente vê essas histórias da nossa cultura acreana, eu acho que é muito importante tanto para a gente como para quem vem assistir”.

O servidor José Luiz Maciel, que esteve presente, afirmou ter ficado impressionado com peça pelo trabalho de recuperação e preservação das memórias locais: “Foi impressionante o trabalho de trazer essas histórias nos mínimos detalhes e transportar a plateia para esse mundo tão comum para a gente, mas ao mesmo tempo distante já que muitos de nós nunca viram um seringal”, conclui.

Sesc e Fetac em Cena

Com o intuito de sensibilizar o público acreano para as vivências e causos locais, a programação do Sesc e Fetac em Cena iniciou a semana de atividades e apresentações de espetáculos na última segunda-feira, 16. Em diferentes escolas e no Teatro de Arena do Sesc, no centro de Rio Branco, 14 exibições revelam as experiências da região com peças teatrais únicas que acontecem até o próximo sábado, 21. Confira a programação para esta quinta-feira:

Dia 19 de outubro

Cia Visse e Versa, apresenta

Carcinoma

08h no Hospital do Câncer do Acre (Unacon)

Grupo Nois da Casa, apresenta

Fale Agora ou Cala-se para Sempre

15h na Escola Integral Humberto Soares da Costa

Grupo O Barulho do Acre, apresenta

Personas

16h na Escola Professora Clícia Gadelha

Cia Visse e Versa, apresenta

Carcinoma

19h30 no Teatro de Arena do Sesc

