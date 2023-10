Esposa de Stênio Garcia explica áudio com convite sexual à mulher

Em um outro áudio, Marilene fala sobre sua relação com Stênio Garcia: “Eu tenho uma amiga minha, que é repórter, porque já tem uns 25 anos que a gente tá junto, né? Aí ela precisava dar uma nota, ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura.”

“Eu virei mãe, como é que eu vou casar com meu filho”, teria questionado ela no áudio. Veja aqui!

Casal se pronuncia

Já ao Fofocalizando, do SBT, Marilene Saade e Stênio Garcia se pronunciaram sobre os supostos áudios. Segundo ela, a conversa não passou de um homem tentando extorquir o casal, alegando que o áudio foi manipulado.

“Parece que essa moça, que não é uma moça, é um homem que estava tentando extorquir R$ 6 mil da gente, queria botar a gente como um casal que faz ménage. Não somos bissexuais”, explicou Saade, dizendo ainda que ela e o marido tem “mãe e filho” como apelidos carinhosos.

“A gente brinca dele me chamar de mamãe em público. Na academia, ao vivo também”, disse ela. Assista aqui!

#Exclusivo! Mari Saade e Stênio Garcia foram diretos: "E se a gente abrir [o casamento], o problema é da gente. Eu não tenho preconceito com nada, eu tenho preconceito com falta de caráter. De gente que quer extorquir dinheiro"#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/xmYrMZcg2O — Fofocalizando (@pfofocalizando) October 9, 2023

Ao Metrópoles, o advogado do casal, Danilo Machado, diz que Stênio e Marilene vivem um casamento saudável, “baseado na cumplicidade mútua, no amor e no respeito, não sendo possível ser ‘de fachada’ por 25 anos”.

“Em relação às extorsões, são pequenas manipulações de imagens e áudios que nunca chegaram a preocupar o casal por serem sempre mal feitas, toscas e não condizer com a realidade”, finaliza a nota. Ele ainda alega que, por enquanto, não haverá medidas legais quanto a extorsão.