Estado e organizadores da 16ª Parada do Orgulho LGBT+ se reúnem para planejar segurança do evento

Assegurando o bem-estar e a segurança da população, representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) estiveram reunidos nesta quinta-feira, 5, em Rio Branco, com representantes do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp) e da Associação dos Homossexuais do Acre (Ahac), para detalhar o planejamento operacional que vai dar suporte ao evento da 16ª Parada do Orgulho LGBT+, neste domingo, 8.

O evento vai encerrar a programação da 16ª Semana Acreana da Diversidade, que discute políticas públicas para a comunidade LGBT+, prometendo movimentar as ruas, com estimativa de dez mil participantes no evento.

O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, esclareceu que a segurança do evento deve envolver todas as forças, como Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiro e demais órgãos. “Planejamos estratégias de montagem de obstrução de vias, para ter acesso rápido para os socorros. Tudo para que o evento aconteça com a maior tranquilidade e segurança possível”, relatou.

O secretário da Ahac, Germano Marino, explicou que a reunião com a Segurança e o conselho operativo do evento é um afinamento importante para mais uma edição da parada. “Não se tem conhecimento de grandes incidentes em outras edições, tudo por conta desse apoio que a gente vem recebendo das forças de Segurança do Estado”, afirmou.

O evento faz parte da programação da 16ª Semana Acreana da Diversidade, nesta edição com o tema Somos Iguais?, que se iniciou na terça-feira, 3. No domingo, a parada começa às 15h, na praça Skate Parque, no Parque da Maternidade, e se encerra na Concha Acústica às 19h, com a apresentação da cantora Sandra Melo e Banda.