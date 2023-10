Pois bem. Acontece que a coluna Fábia Oliveira descobriu que o caso foi parar na Justiça. E sobrou até mesmo para Paulo André, que é réu na ação. Além dele, Paula Albani Azevedo, que é apontada como a dona da página “Babados Capixabas”, também está sendo acusada.

Segundo os autos da ação, que a coluna teve acesso com exclusividade, o grande problema foi que uma página no Instagram teria postado o comentário da autora do processo, Beatriz Vieira do Prado, em que ela diz que Paulo André não foi nada simpático com ela. No texto, ela se queixou do fato de ter sido filmada sem autorização e demonstrou sua insatisfação com aquilo tudo.