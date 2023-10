Ex de Whindersson mostra diferença do bumbum ao ganhar 7 kg de músculo

Nessa terça-feira (17/10), Maria Lina utilizou as redes sociais para exibir seus resultados com os treinos feitos em casa. Em uma publicação nos Stories, a ex de Whindersson Nunes mostrou o antes e depois de seu corpo, ressaltando a diferença de seu bumbum após ganhar 7 quilos de puro músculo.

Na primeira imagem, Maria aparece com 44 quilos, sem fazer exercícios. Ela veste um short jeans, deixando à mostra sua perna com algumas celulites. Já na segunda foto, a jovem de 25 anos está com 51 quilos e fazendo musculação. Segundo ela, o corpo atual foi conquistado através de treinos feitos em casa.