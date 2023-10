Ex-primeira dama do Acre, Beatriz Cameli vai à Roma e participa de cerimônia com Papa Francisco

A ex-primeira dama do Acre, Beatriz Cameli, esteve no Vaticano, Palácio Apostólico, para uma audiência com membros da Fazenda da Esperança, junto com o Papa Francisco, na última sexta-feira (29). A cerimônia foi alusiva aos 40 anos de fundação da comunidade terapêutica e contou com, aproximadamente, 1,2 mil participantes.

Além de Beatriz Cameli, outras três representantes de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, estiveram presentes: Agamedina Sales, Sueli Vale, Agamedilza Sales, assim como os fundadores da Fazenda da Esperança, membros da presidência, padres, consagrados, religiosos, voluntários e vários ex-acolhidos.

O ápice da comemoração foi marcado pela presença e discurso do líder da Igreja Católica. Papa Francisco, que agradeceu a visita, pediu aos presentes que nunca abandonem “essa vocação à esperança!”.

“Uma das coisas desta peregrinação é não é só uma viagem turística, é uma viagem espiritual também, porque a gente estava visitando lugares da época ainda, antes e depois da época Romana de Cristo e foram muitas reflexões, que a gente chega a ter pelo depoimento dos acolhidos dos que já sofreram abuso, bebida, droga, diversos vícios e como a Fazenda faz a transformação através do amor. É uma grande satisfação essa viagem. Nossa agenda é até dia 5 que voltaremos para o Brasil, pela cidade de Belém do Pará e lá vamos conhecer o Círio de Nazaré. Nós quatro estamos muito satisfeitas de percorrer todos esses lugares aqui em Roma”, disse dona Beatriz ao ContilNet.

Papa Francisco na sua fala observou que os membros da comunidade se tornaram ‘próximos’ e ‘irmãos’ de tantas pessoas que recolheram pelas ruas, para tratá-las, curá-las e ajudá-las a recuperar sua dignidade e fez referência à parábola do Bom Samaritano.

Agamedina Sales, professora e empresária, disse que os voluntários da Fazenda da Esperança foram convidados para o encontro em Roma, para celebrar os 40 anos de fundação da Fazenda da Esperança. “A quantidade de brasileiros que colaboram com esse trabalho me chamou atenção. São 1200 brasileiros que estão aqui em Roma, fora grupos de outros países que também estão em muitos grupos. Isso é uma coisa que impressiona. Outra coisa que me chamou atenção foi a presença do Frei Hans, que está aqui com toda energia, forte, corajoso de enfrentar uma viagem e um evento desse. Eu fico imaginando quando eu o vi aqui no Vaticano na hora do encontro, imaginei a emoção dentro do coração desse homem”, disse.

Agamedina completou falando da emoção de ver o Papa Francisco. “Ele hoje não estava passando bem, ele não estava bem de saúde, mas ele veio e falou para a gente, para todos que estavam ali, ele estava muito emocionado de ver um trabalho desse da Igreja Católica, então ver assim de perto tão perto o Papa foi, para mim, um motivo de muita alegria”.