FADE homologa resultados e convoca seleções dos Jogos Escolares

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) homologou os resultados das competições de natação, ginástica rítmica e tênis de mesa e realizou a convocação dos primeiros atletas para a fase nacional dos Jogos Escolares. A competição vai ser disputada entre 26 de outubro a 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal.

“Realizamos o torneio de natação e homologamos o tênis de mesa e a ginástica. Essa é a sequência do trabalho para termos equipes competitivas em Brasília”, explicou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Ciclismo é dúvida

O ciclismo pode ser a primeira ausência do Acre na etapa nacional dos Jogos. “Temos um atleta no masculino, mas falta uma menina para compor a equipe É preciso ter ciclistas nos dois naipes, se isso não ocorrer o ciclismo estará fora da competição”, afirmou o presidente.

Início das inscrições

Segundo João Renato Jácome, as inscrições dos atletas na fase nacional serão iniciadas

“A confederação fecha as inscrições no dia 16 deste mês e por isso precisamos realizar as competições e preparar toda a documentação. O prazo para inscrever acabou ficou pequeno”, disse João Renato Jácome.