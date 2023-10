FADE oficializa as seleções de wrestling, handebol e judô

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) realizou as convocações das seleções wrestling, handebol e judô visando a disputa da fase nacional dos Jogos Escolares, programada entre os dias 26 deste mês e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal.

Vôlei de praia e basquete

O presidente da FADE, João Renato Jácome, confirmou o vôlei de praia e o basquete como as próximas convocações. “Estamos fechando as modalidades e cobrando a documentação dos alunos/atletas. Os crachás precisam ser assinados pelos médicos e pelos pais dos alunos/atletas”, explicou João Renato Jácome.

Últimas disputas

O futsal nesta sexta, 13, e o atletismo no sábado, 14, são as competições programadas para fechar a fase Estadual dos Jogos.

A FADE tem até segunda, 16, para inscrever os 211 alunos/atletas acreanos na etapa nacional.