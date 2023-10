Família pede ajuda para morador de Sena Madureira diagnosticado com câncer de pulmão

Deuzimar Francalino da Costa, um trabalhador rural de 55 anos, residente na colônia Nova Vida, às margens do rio Macauã, enfrenta uma dura batalha contra o câncer no pulmão. Diagnosticado recentemente, Deuzimar já está em tratamento na capital do estado, Rio Branco. No entanto, sua família está enfrentando dificuldades financeiras para custear as despesas médicas e de locomoção.

A notícia do diagnóstico trouxe uma preocupação para a família de Deuzimar, que agora busca a generosidade de pessoas para ajudar nesse momento de grande desafio. Marcos Silva, irmão do trabalhador rural, expressou a situação delicada: “Ele precisa de recursos para fazer o deslocamento de casa até o hospital, além de outras despesas. Por conta disso, estamos pedindo ajuda aos moradores nesse momento tão difícil para a nossa família.”

Apesar das dificuldades, a família de Deuzimar mantém a fé e a esperança de que a recuperação seja possível. Marcos Silva acrescentou: “Trata-se de um momento preocupante, mas temos confiança em Deus de que sua saúde será restaurada. Com as bênçãos divinas, ele vai ficar bem para poder cuidar de sua família.”

Para aqueles que desejam contribuir de alguma forma para ajudar Deuzimar em sua luta contra o câncer, a família disponibilizou a chave Pix para doações: 68 999682596. Qualquer ajuda, por menor que seja, pode fazer a diferença na vida do trabalhador rural.