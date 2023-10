Fase estadual dos Jogos Escolares com disputas no Handebol e Judô tem início nesta segunda

Depois do vôlei de praia, xadrez e basquete, nesta segunda, 9, teremos o início das disputas do handebol, Ginásio Álvaro Dantas, e judô, no Dojô Central, a partir das 7h30, na fase Estadual dos Jogos Escolares para alunos/atletas entre 12 e 14 anos.

“Estamos seguindo com a programação determinada pela secretaria de Educação. Vamos fechar todas as modalidades até o sábado, 14, para podermos pensar na etapa nacional dos Jogos”, explicou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Xadrez, badminton e vôlei de praia

O departamento técnico da FADE deve divulgar nesta segunda as convocações do xadrez, badminton e vôlei de praia para as disputas em Brasília, programadas entre os dias 26 de outubro e 9 de novembro.

“Faremos as convocações e iremos realizar as inscrições para a fase nacional. Estamos trabalhando para colocar o máximo de atletas em Brasília”, afirmou João Renato Jácome.