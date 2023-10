Faustão doa relógios e caneta para evento beneficente: veja valores

Faustão doou relógios e uma caneta para serem leiloados no jantar beneficente do Alimentando o Bem. O evento, que vai acontecer na noite desta quarta-feira (18/10), em São Paulo, é realizado pela joalheria Emar Batalha, que promove iniciativas para o acolhimento e desenvolvimento de mulheres e crianças no Guarujá, em São Paulo. Os itens doados pelo apresentador, recém-aposentado da televisão, constituem seu acervo pessoal e tem lance inicial marcado para R$ 12 mil. Os relógios são da marca italiano Gagá Milano. Veja, abaixo, os modelos disponibilizados por Faustão.

Faustão faz primeira aparição na Globo e manda recado para filho

A noite foi de emoções e homenagens no Domingão com Huck deste 8 de outubro. O programa trouxe João Liberato com homenagens ao pai, Gugu Liberato — que morreu em novembro de 2019, mas também celebrou o antigo comandante da atração, Fausto Silva.

Em uma surpresa para o filho João Guilherme Silva, Faustão apareceu na TV pela primeira vez após o transplante de coração e mandou um recado para o rapaz. Na mensagem, ele alertou sobre a importância de lutar por aquilo que se deseja.

“João tem um belo caminho pela frente, caminho de ótimas perspectivas. É só ele ter essa calma e principalmente esse foco, como você (Luciano Huck) teve, [Marcos] Mion, tantos outros que estão brilhando aí na nova geração. É fundamental isso”, comentou Faustão.

O apresentador lembrou ainda que é importante não se deslumbrar e ter cuidado para não focar apenas em redes sociais. “A vida é aquela que a gente vive, as escolhas são as que você faz. Assume tudo isso e vamos para a frente.”