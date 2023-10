FC 24: Endrick monta timaço com Mbappé, Zico e craques do Real

Gamer nas horas vagas, o atacante do Palmeiras Endrick montou um timaço no modo Ultimate Team do EA SPORTS FC 24. Com a base do Real Madrid, próximo destino da promessa alviverde, o elenco virtual do jovem jogador tem Vinícius Jr., Éder Militão, Courtois, Mbappé e até a carta lendária recém-lançada de Zico.

O modo Ultimate Team é o mais popular da franquia que levava o nome da Fifa. Nele é possível montar um time com jogadores de times e épocas variados. Nesta edição que estreia o novo nome da série de jogos da EA Sports o futebol masculino e feminino também está misturado. Endrick montou o time com o Real Madrid como base. O goleiro é Thibaut Courtois com 90 de overall, na lateral-esquerda Ferland Mendy com 82 de geral, sendo 92 de velocidade. A zaga é formada por Éder Militão, 86, e o zagueiro do rival Barcelona Koundé, 85. Hakimi, 84, fecha a defesa na lateral-direita. O meio-campo do time dos sonhos de Endrick é formado por Bellingham, com carta especial 87 da Seleção da Semana, além dos cards lendários de Zico e da ex-jogadora japonesa Homare Sawa, ambos 91 de overall. Para fechar o ataque, Endrick escolheu o compatriota Vini Jr, que é um dos melhores brasileiros do EA FC 24, e a dupla do Paris-Saint Germain Kylian Mbappé e Dembelé. Apesar do EA FC 24 ter uniforme e escudo oficial do Palmeiras, a EA Sports não possui o licenciamento para usar os jogadores do Alviverde. O uso da marca do clube paulista acontece por causa do acordo entre a desenvolvedora canadense e a Conmebol pelos direitos virtuais dos clubes participantes da Libertadores e da Sul-Americana.