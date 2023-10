Federação define congresso técnico das últimas competições de 2023

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para o dia 11 deste mês, às 15 horas, na sede da entidade, o congresso técnico dos torneios Sub-11 e 13, as últimas competições da temporada de 2023.

“Temos o esboço dos dois torneios e iremos apresentar aos dirigentes para avaliação. A intenção da federação é começar as competições no início de novembro”, comentou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

13 e 21

O Campeonato Sub-11 tem 13 equipes confirmadas e o Sub-13 será disputado por 2 times.

“Teremos um bom número de inscritos nos dois torneios e isso serve para mostrar a seriedade do trabalho realizado na entidade”, afirmou o dirigente.

Futebol gratuito

Leandro Rodrigues fez questão destacar a gratuidade dos torneios.