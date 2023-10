Fernanda Hassem é a primeira gestora do Alto Acre a fazer lançamento do edital da Lei Paulo Gustavo 

Com a presença dos fazedores de cultura de Brasileia, de artesanato, capoeira, música, dança, movimento negro, LGBTQ+, áudio visual e a cultura indígena Prefeita Fernanda Hassem fez o Lançamento nesta terça-feira, 10, do Edital do Lei de Incentivo e Apoio à Cultura Paulo Gustavo no auditório da Secretaria Municipal de Educação Professora Maria da Paz.

Participaram do evento, secretário de cultura do município, Alef Correia, secretária de educação, Francisca Oliveira, Suly Guimarães, representando o Organismo de Política para as Mulheres, Djahilson Américo, secretário de assistência social, Isaías Jaminawa, representando os povos originários, Elwis Jhonatan, representando os fazedores de cultura, Felipe Sotero, representando a comunidade GLBTQIA+, Wendel Pedro, do grupo Axé Capoeira, professor Macob, Toinho Sacanagem, representando o movimento musical, equipe da gestão municipal e diversos fazedores de cultura de Brasiléia, que prestigiaram a atividade.

Em Brasiléia, os editais somam mais 234 mil reais e atende Produções Audiovisuais em curta-metragem contemplando 09 projetos no total de (R$ 124.439,75), apoio a sala de cinemas, 2 projetos valor (R$ 18. 444 ), formação, qualificação e Difusão 2 projetos valor (R$ 14.284,74), demais áreas da Cultura 8 projetos no valor de (R$ 67. 716, 08). A Lei Paulo Gustavo irá destinar mais de três bilhões de reais aos estados e municípios que pleitearam o recurso para a execução de ações culturais. Os recursos são destinados pelo governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Os fazedores de cultura terão acesso por editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços e outras seleções operadas pelos entes federativos. Podem participar dos editais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas jurídicas sem fins lucrativos.

Cada um deles precisa atuar no setor, através de um projeto audiovisual, atividades de economia criativa e solidária, apoio, financiamento, cursos e manifestações culturais, circulação de atividades culturais e artísticas.

A prefeita Fernanda Hassem ressaltou a importância do momento da cultura de Brasiléia. “Hoje é um dia muito importante para a cultura de Brasiléia. Eu quero agradecer toda a equipe de Cultura que a muito tempo vem se organizando e buscando o entendimento do Edital para que nós possamos trabalhar. Brasiléia foi beneficiada com 234 mil reais, onde os fazedores de Cultura serão contemplados.”, enfatizou.

Tiago Rodrigues representante dos músicos fala sobre a valorização dos fazedores de cultura no município.”Eu acho que se esse recurso for para o município, eu como representante da música vou alavancar ainda mais a área da cultura. Eu quero agradecer a gestão da prefeita Fernanda Hassem que tem apoiado a área da cultura em geral”, disse.

O secretário de Cultura Alef Corrêa falou da oportunidade para os fazedores de cultura. “Estamos aqui hoje num dia muito simbólico e feliz para todos nós que somos dessa área da cultura. Esses editais darão a oportunidade para os fazedores de Cultura poderem escrever e com esses recursos a cultura poder avançar e escrever uma nova história nas páginas de Brasiléia”, destacou.