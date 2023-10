Finalistas do concurso de qualidade do café acreano são avaliados em evento no Espírito Santo

O primeiro concurso de qualidade dos cafés robustas do Acre, o Qualicafé, promovido pelo governo do Estado, via Secretaria de Agricultura (Seagri), está em sua etapa final. A fase sensorial foi avaliada nessa sexta-feira, 19, em São Gabriel da Palha/Espírito Santo, no maior evento de degustadores de café do Brasil, que reúne profissionais de referência nacional e internacional.

A partir dessa avaliação, o concurso acreano de qualidade do café já terá os grandes campeões para o anúncio, e as premiações ocorrerão no próximo dia 27 de outubro, em Rio Branco.

Durante o evento de degustadores de café, a equipe da Seagri, que coordena as ações de fomento da cultura do café e o concurso Qualicafé, construiu um acordo de cooperação técnica com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Embrapa Café, para apoio técnico aos produtores do Acre.

Na avaliação da engenheira agrônoma Michelma Lima, do Núcleo da Cafeicultura da Seagri, eventos como esse, que contam com a presença das maiores autoridades do café brasileiro e compradores internacionais, tornam possível colocar o Acre no “mapa dos cafés de qualidade”, divulgando assim os cafés regionais e criando possibilidades de venda de uma saca pelo valor de R$ 2 mil, como aconteceu na última rodada de negócios em Rondônia.

“Daqui já sairá o resultado do concurso de qualidade do café e a conclusão de um ciclo de ações de governo, com o objetivo de seguir fomentando a cultura do café no estado”, concluiu.