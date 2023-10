Foragido da Justiça do Acre é preso no interior do Amazonas por roubo majorado

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, na última quinta-feira (5), a Operação Cavalo de Troia, e prenderam V.F. da S, de 26 anos, por roubo majorado e organização criminosa praticados em Rio Branco, capital acreana.

Segundo informações, o homem foi preso no município de Pauini, no interior do Amazonas e a operação foi desencadeada após as equipes policiais tomarem conhecimento da atuação dos grupos criminosos no município.

De acordo com o escrivão André Chaparro, da 63º DIP de Pauini, o homem era foragido do Acre e estava residindo em Pauini. A ordem judicial em nome do homem foi decretada no dia 6 de julho deste ano, pela Vara de Delitos e Organizações Criminosas de Rio Branco.