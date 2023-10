Forças de segurança apreendem mais de 120 quilos de entorpecentes em dois dias no Juruá

As forças de segurança pública conseguiram apreender mais de 120 quilos de entorpecentes entre os dias 05 e 06 durante a “Operação Hórus” no Vale do Juruá.

A Ação conjunta envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Grupo especial de fronteira (Gefron) apreendeu 125 quilos e 700 gramas de drogas, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

A primeira apreensão ocorreu na quinta-feira, 05. As equipes policiais abordaram um veículo que trafegava na BR 364, trecho Cruzeiro do Sul/Rio Branco, e verificaram o bagageiro, local em que encontraram 72,200 quilos entorpecentes. O material foi apreendido e o condutor foi preso.

A segunda ação exitosa das forças de segurança ocorreu em uma embarcação que vinha do Peru. Foi realizada a abordagem e constatado a existência de 53, 500 quilogramas de entorpecentes.

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para os demais atos legais.