Bianca e Fred assumiram o relacionamento em setembro de 2020, meses após a participação da influenciadora e empresária no Big Brother Brasil. Após tornar público o romance, Bianca chegou a explicar que o casal vivia um “amor livre”. “É um amor sem cobrança, submissão ou dependência emocional. Não tem a ver com ficar com outras pessoas, mas se estiver com vontade, tudo bem”, disse a empresária na época.

Meses depois, em dezembro de 2020, o jornalista Léo Dias revelou que Bianca estaria grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o youtuber. E, em setembro de 2021, Cris nasceu. Meses depois, no entanto, Fred foi acusado de ter traído a influenciadora, mas ele sempre negou os rumores.