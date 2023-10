Gamecon GovTech seleciona propostas de inovação que promovem melhorias no serviço público

Um jogo criado por servidores públicos pode auxiliar na melhoria da prestação de serviços para a população. Você deve estar se perguntando: Como fazer isso? A Gamecon GovTech, uma plataforma de inovação em games para governos que combina atividades de inovação aberta e qualificação profissional, realizadas entre poder público e iniciativa privada, promoverá isso no Acre. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, 20, para que órgãos públicos do Estado enviem suas propostas.

Para participar, o órgão terá que identificar o problema público que poderá ser resolvido por meio da criação do jogo e formar sua equipe, de no mínimo três pessoas, para participar do processo de aceleração da proposta que irá inscrever.

Serão escolhidas 15 equipes para participar do Laboratório de Caracterização de Demandas Tecnológicas, ministrado pela equipe técnica do Instituto Sapien. Nele, serão capacitados agentes públicos para criação e caracterização de demandas para inovação tecnológica segundo o Marco Legal da Inovação e na aplicação de jogos em políticas e serviços públicos.

As três equipes com melhor desempenho no laboratório terão seus desafios lançados para empresas e criadores da Amazônia Ocidental proporem jogos que os solucionem na próxima fase do Gamecon Govtech. Estas equipes terão a oportunidade de co-desenvolver um jogo dentro de seus órgãos ou entidades desde a ideia até o protótipo funcional testado com a população a ser atendida.

O programa Gamecon Govtech é uma oportunidade única de atualização dos agentes públicos nos mecanismos de contratação de inovação no setor público e no uso de novas tecnologias para excelência de seus serviços prestados.

Participe! Inscreva-se no site https://www.gamecongovtech.com.br/

Realização:

Instituto Sapien;

Instituto Gamecon;

Ministério da Cultura