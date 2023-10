Garota de programa detalha noite quente em motel com MC Guimê

MC Guimê esteve com uma garota de programa conhecida como Larissa Piu Piu em São Paulo. O cantor teria permitido ser gravado pela mulher dentro de um carro e as imagens logo se tornaram virais.

Larissa Piu Piu revelou que ela e Guimê se conheceram por acaso em um evento. “Bebemos whisky, conversamos, nos divertimos, e depois fomos para um motel.” Em seguida, deu mais detalhes. “Foi muito bom! Ele é legal, divertido e cavalheiro”, contou para o portal LeoDias.

A mulher conta, ainda, que conversou outras vezes com o cantor após o primeiro encontro e que Guimê não se preocupou com as fotos vazadas. “Não devo satisfação da minha vida para ninguém”, disse ele em conversa com Larissa.