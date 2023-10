Gata entra para o Guinness Book com ronronado mais alto do mundo

Uma gata de 14 anos entrou para o Guinness World Records com o ronronado mais alto do mundo, aquele ruído contínuo produzido pelos felinos e que faz parte de sua comunicação. Bella, que mora no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra, alcançou um ronronar de 54,6 decibéis — o equivalente ao volume de uma chaleira fervendo.

Para quebrar o recorde, Bella precisou ronronar mais alto que 50 decibéis. Por isso, um engenheiro acústico e o juiz da competição, Dave Wilson, prepararam um quarto na casa da felina para bloquear ruídos externos e configurar dispositivos de gravação.

Apesar de Bella ser boa no que faz, a tutora Nicole Spink disse que ficou com medo da gata não cumprir o desafio. “Ela é uma velhinha teimosa e faz o que quer. É muito o mundo da Rainha Bella”. Felizmente, assim que a bichana foi alimentada com sua comida favorita, ela começou a ronronar, alcançando o recorde.

“Sempre soubemos que ela ronronava muito alto. Até temos que aumentar o volume para ouvir a TV acima do ronronar dela”, disse Nicole ao livro de recordes. “Quando vimos que o recorde de ronronar mais alto do mundo estava em disputa, sabíamos que tínhamos que apresentar Bella e estamos muito satisfeitos por isso”.

Nicole ainda disse que estava orgulhosa de Bella e queria compartilhar a notícia com os filhos: “Eles ficarão muito felizes quando souberem da notícia. Acho que o certificado de registro vai ter um lugar de destaque na casa. Precisaremos decidir quais fotos de crianças serão removidas primeiro”, brincou a tutora.