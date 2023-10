Gerlen garante emenda de R$ 1 milhão para pavimentar rua na comunidade Cazumbá

Em entrevista concedida à imprensa no começo da tarde desta quinta-feira (12), o deputado federal Gerlen Diniz (PP), garantiu que estará destinando emenda de um milhão de reais para a pavimentação de uma Rua na comunidade Cazumbá, rio Caeté. Tal recurso deverá ser liberado no ano que vem para a execução da obra.

Gerlen adiantou que no inverno os moradores enfrentam dificuldades para acessar a escola e a unidade básica de saúde, por isso, merecem esse benefício. “São várias famílias que moram na comunidade Cazumbá e enfrentam esses percalços. Estou firmando esse compromisso de alocar a emenda para que o Governo do Estado, via Deracre, possa providenciar a pavimentação da rua”, assegurou.

Além dessa verba para a comunidade Cazumbá, Gerlen Diniz também anunciou uma emenda de 500 mil reais para que seja feita a limpeza dos rios, atendendo reivindicações dos moradores. O objetivo é retirar, em tempo oportuno, troncos de árvores que ficam dentro do rio e aumentam os riscos de naufrágios.