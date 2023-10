Gestores do governo planejam os últimos meses do exercício de 2023

Tendo em vista os compromissos financeiros firmados pelo governo do Acre, todo o secretariado e chefes de autarquias se reuniram no auditório do Museu dos Povos acreanos, em Rio Branco, para discutir o encerramento do exercício financeiro de 2023.

A reunião teve como objetivo alinhar a equipe de governo, visto que o Acre teve um déficit de aproximadamente R$ 100 milhões do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), repasse feito pelo governo federal aos entes federativos da União.

Conduzida pelo governador Gladson Cameli e pela vice-governadora Mailza, a reunião demonstrou os potenciais de arrecadação do Estado, bem como os principais pagamentos que devem ser feitos até 31 de dezembro do ano vigente.

“Esse é um momento em que todos temos que caminhar juntos. Precisamos definir as prioridades, para que até o fim deste ano possamos cumprir todos os compromissos firmados pela nossa gestão”, frisou o governador Gladson Cameli.

O secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, elencou também outras pautas que estão no rol de prioridades do governo, entre elas o pagamento dos servidores, que não ficarão sem receber o salário em dia.

“Já elencamos as prioridades da nossa gestão até o fim do ano. Os servidores não ficarão desassistidos. Daremos prioridade à folha, como determinado pelo governador Gladson Cameli”, observou.