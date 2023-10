Gladson agradece Lula em lançamento de editais de cultura: “Quem ganha é o Acre”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na tarde desta segunda-feira (9) um investimento significativo de R$ 22 milhões destinados ao setor cultural do Acre. O anúncio ocorreu durante o lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo no Museu dos Povos Acreanos.

Em seu discurso, o Chefe do Executivo expressou sua gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter liderado a iniciativa da Lei Paulo Gustavo e por ter dado voz aos representantes do setor cultural. Cameli ressaltou a importância de ouvir e apoiar os artistas e produtores culturais, reconhecendo o papel vital que desempenham na construção da identidade e riqueza cultural do país.

“Quero agradecer o empenho de cada um, que com força lutou e aí está o resultado. Quero agradecer ao presidente da República, por essa atitude de respeitar e cabe a mim como governador, criar condições para que juntos não só esses R$ 22 milhões, mas que a gente vá cada vez mais atrás de mais recursos porque o povo está precisando de oportunidades”, disse.

Ao final, Cameli também aproveitou a ocasião para parabenizar todos os “fazedores de cultura”, destacando que a governança eficaz depende do entusiasmo de uma equipe comprometida com a promoção cultural. “Essa mensagem aqui hoje fica uma palavra: determinação. Então vamos juntos fazer o nosso dever e quem ganha é o Acre, quem ganha é o Brasil”, concluiu.