Gladson Cameli concede entrevista para Revista Caras e destaca potencialidades do Acre

Em uma publicação no Instagram, o governador do Acre, Gladson Cameli, revelou nesta quarta-feira (18) detalhes de uma entrevista exclusiva concedida à jornalista Lilian Coelho para a revista Caras e Perfil.Com Brasil.

Cameli afirmou que durante a conversa destacou as diversas potencialidades que fazem do Acre um estado único e encantador. Entre as potencialidades, estão o turismo ambiental e o etnoturismo.

“Além disso, abordamos temas sobre saúde e educação, como o acesso à internet nas escolas indígenas e as importantes obras que serão entregues pela nossa gestão. Exemplo disso é a construção do anel viário na região próxima à fronteira com o Peru que dá acesso aos portos do Pacífico”, afirmou.

“Muito obrigado pelo convite e gratidão por esse espaço para falar do meu tão amado Acre. 🙏🏼💚”, acrescentou.