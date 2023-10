Gladson Cameli inspeciona obras de reforço na Ponte Metálica Juscelino Kubitschek

O governador do Acre, Gladson Cameli, juntamente com autoridades estaduais e representantes da empresa Procec, realizou na tarde desta terça-feira, 10, uma inspeção detalhada das obras de reforço estrutural e elevação da icônica Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, no Centro de Rio Branco.

O trabalho, iniciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a Procec, visa garantir a segurança e a mobilidade dos usuários desta importante estrutura.

“Sabemos que houve alguns atrasos, mas tivemos muitas regras relacionadas à burocracia que complicam. De fato, iniciamos agora uma recuperação de qualidade que não venha causar novos transtornos. Os problemas de hoje são resultado do tempo e das grandes cheias do Rio Acre. Sabemos que há complicações no Centro da capital com a ponte fechada, mas o quanto antes a entregaremos restaurada e em segurança”, destacou o governador.

A intervenção na Ponte Metálica tem como objetivo realizar a manutenção essencial para a conservação da estrutura, que tem mais de meio século de existência. Os trabalhadores estão concentrados na execução de reparos nas juntas de dilatação e na substituição dos apoios que amortecem o peso do tabuleiro da ponte por peças de amortecimento de neoprene.

A obra, com um investimento de mais de R$ 2,6 milhões de recursos próprios do Estado, é vital para garantir a segurança dos usuários e prolongar a vida útil dessa estrutura histórica. A expectativa para a conclusão dos trabalhos é de quatro meses.

“Essa semana estamos fazendo todo o tratamento das juntas de dilatação e isso vai facilitar muito para quando chegarem os macacos hidráulicos. Junto com essas atividades, também faremos o tratamento dos pilares, a parte de concreto onde a ferragem está exposta e no futuro começaremos a pintura e o acabamento. Até o final do mês deveremos ter várias frentes de trabalho nessa obra”, conta o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca.

Estiveram presentes na visita o governador Gladson Cameli, juntamente com o secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene; o secretário adjunto, Luis Calixto; e Ítalo Medeiros, coordenador da Casa Civil.

A presença das autoridades destaca a importância do projeto e a atenção que o governo do Acre dedica à infraestrutura e à mobilidade no estado. A Ponte Metálica, amplamente conhecida e apreciada pela comunidade, continuará sendo um ponto vital na rede de transporte do Acre, graças a essas melhorias.