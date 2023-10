Gladson entrega 1ª etapa da reforma do Unacon; investimento total é de R$ 15 milhões

O governador Gladson Cameli participou nesta sexta-feira (6), da entrega primeira etapa da revitalização da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. Foram investidos R$ 412 mil nesta primeira fase.

Foram entregues a recepção e o ambulatório da unidade, além de novos equipamentos. Em sua fala, Gladson ressaltou que a reforma da unidade era um de seus objetivos desde o início de seu segundo mandado. “Entregamos essa obra de revitalização, e não tenham dúvidas, ela será totalmente concluída”, disse.

A Unacon é o único hospital com especialidade em oncologia do estado do Acre, ofertando tratamento de quimioterapia adulto e infantil, cirurgias oncológicas e radioterapia.

A reforma e ampliação da Unacon contará, ainda, com mais duas fases, nas quais todo a unidade será revitalizada. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o investimento total será de aproximadamente R$ 15 milhões.